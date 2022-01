OM : Pierre Ménès en remet une couche sur les supporters marseillais après Bordeaux !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Cengiz Ünder a permis à l’OM de prendre une revanche sur plusieurs générations en terres bordelaises. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés vendredi au Matmut Atlantique de Bordeaux (0-1) et ont ainsi mis fin à 44 ans de non-victoire en Aquitaine. Alors forcément, le retour des joueurs phocéens à Marseille était très attendu par de nombreux Marseillais.

Tard dans la soirée, ils ont accueilli leurs nouveaux héros équipés de fumigènes accompagnés de chants de supporters. Une célébration nourrie qui n’a pas vraiment été partagée par Pierre Ménès. Déjà critique envers les supporters de l’OM ce week-end, l’ancien journaliste de Canal+ en a remis une couche.

« Je comprends et je ne comprends pas à la fois la joie des Marseillais. Peu importe la manière dont on prend la chose, effectivement ça faisait 44 ans que l’OM n’avait pas gagné à Bordeaux et que là, ils ont gagné. Maintenant, vu l’état déliquescence des Girondins déjà au complet depuis le début de la saison et vu en plus l’état de l’équipe qui a joué, je vais dire que c’est bien, on peut être content mais de là à craquer des fumigènes à l’aéroport, j’ai trouvé ça un peu too much, a-t-il appuyé dans Pierrot Face Cam. Quelque part, j’espère que les Marseillais ont des ambitions et des objectifs plus élevés pour la fin de la saison. »

