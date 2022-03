OM : Pierre Ménès encense Harit et rallume le feu avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM a réussi sa semaine. Vainqueurs du FC Bâle jeudi en Ligue Europa Conférence (2-1) puis à Brest hier en L1 (4-1), les hommes de Jorge Sampaoli ont repris la place de dauphin du PSG à l’OGC Nice après le nul des Aiglons samedi à Montpellier (0-0).

« Marseille a retrouvé les joies du déplacement et donc le goût de la victoire puisque cette saison, l’OM prend infiniment plus de points à l’extérieur qu’à domicile, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Les Phocéens se sont mis très vite sur les bons rails avec un but de Gerson suite à une belle action Harit-Milik. Le même Harit qui s’est chargé d’inscrire le 3e but et je suis content pour lui parce que depuis son arrivée à l’OM, il joue peu. Cette fois, on lui a fait confiance et il s’est montré décisif, ce qui va j’espère lui offrir plus de temps de jeu dans les semaines à venir. »

Dimanche, l’OM sera opposé à l’OGC Nice au Vélodrome en clôture de la 29e journée de L1 et, déjà, Ménès a lancé le choc pour la fin de saison. « Tout va se jouer la semaine prochaine au Vélodrome avec un OM-OGCN de feu et capital pour la fin de saison », a-t-il conclu. Cela promet !

Rennes écarte Lyon, Marseille rejoint Nice



Lyon et Monaco éliminés de la course au podium, Rennes se replace et l'OM dépasse Nice : les places d'honneur vont être chèrement disputées.https://t.co/XolyvHM9Yp — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 13, 2022