OM : Pierre Ménès et Daniel Riolo ont assisté à un coup de génie à Karabagh

L’OM sait redresser la tête. Malgré leur accroc contre Clermont dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-2), les hommes de Jorge Sampaoli ont réagi hier en compostant leur billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Après le succès 3-1 acquis à l’aller, l’OM s’est imposé sans coup férir à Bakou (3-0) et sera fixé sur l’identité de son adversaire à partir de 13h.

Si Dimitri Payet a balayé les rumeurs de tensions dans le vestiaire d’un revers de main, la rencontre aura été marquée par un instant de grâce quasiment jamais vu au plus haut niveau. Peu après la demi-heure de jeu, Ibrahima Wadji a e effet marqué un but grotesque de la main. Validé... avant que son entraîneur ne lui dise de rétablir la vérité afin de le faire annuler. « Si le coach de Qarabag est intervenu pour dire qu’il y a eu main ! Ou Wadji lui-même ! Alors là bravo ! C’est génial », a applaudi Daniel Riolo sur Twitter.

Pierre Ménès a également été happé par ce coup de génie. « Si on doit retenir quelque chose de cette rencontre, c’est le geste de Karabagh sur le but marqué de la main par Wadji, a-t-il analysé sur son blog. Il se trouve que la VAR n’est pas présente dans cette compète jusqu’à la finale donc les Marseillais se sont bien énervés pour contester ce but. Qui dit Marseillais énervé dit évidemment Guendouzi mais pour le coup, il a bien fait puisque l’entraîneur, le capitaine et le buteur ont reconnu que le but n’était pas valable. Un geste de fair-play suffisamment rare pour être noté, loué et applaudi. »

