OM : Pierre Ménès fait trembler Marseille et Nice avec le Stade Rennais

Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM est bel et bien le dauphin du PSG cette saison. Grâce à son précieux succès devant l’OGC Nice hier au Vélodrome (2-1) les hommes de Jorge Sampaoli ont envoyé un message fort à la concurrence et comptent désormais trois points d’avance sur le Gym... et un seul sur le Stade Rennais !

« La vérité après le choc de 21h, c’est que Marseille est dauphin du PSG et que Nice est sorti du podium, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course. »

Auparavant, le chroniqueur avait tapé sur des Aiglons à ses yeux pas assez ambitieux dans le jeu face à l’OM. « Les Niçois se sont contentés de faire ce qu’ils font souvent à l’extérieur, c’est-à-dire rien. Un jeu très défensif sans la moindre prise de risque, a-t-il pesté au sujet de la première mi-temps. Menés au score au repos, les Niçois ont été obligés d’en prendre un peu plus et quand on voit ça, on enrage un peu de voir Nice bétonner à ce point car ils ont les moyens offensifs de faire beaucoup mieux. »

"Paris s'effondre, Lyon abdique, Marseille jubile"



Le PSG a sombré en Principauté, Rennes a cartonné Metz, Lyon a (encore) calé à Reims et Marseille a gagné le choc des dauphins. Analyse de ce dimanche très riche.https://t.co/FtDyeOXWuV — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 20, 2022

Pour résumer Pierre Ménès semble persuadé que le Stade Rennais fait désormais figure de candidat très crédible au podium après son nouveau récital contre le FC Metz dimanche (6-1). L’OM et l’OGC Nice peuvent trembler devant le podium.

Bastien Aubert

Rédacteur