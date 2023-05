OM : Pierre Ménès fracasse Tudor après la mise à l’écart de Payet

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Le nom de Dimitri Payet, écarté par Igor Tudor, était sur toutes les lèvres hier soir lors de la défaite de l’OM face au LOSC (1-2). Alors qu'il devait jouer « une bonne heure », selon la version de L’Équipe, le meneur de jeu de 36 ans aurait affiché un manque d'entrain au dernier entraînement avant le voyage dans le nord. Une attitude qui aurait ulcéré le technicien croate, entraînant la mise à l'écart de Payet.

« Tudor est BUTÉ ! »

« Tous les joueurs qui sont prêts à aider l'équipe, qu'ils soient titulaires ou remplaçants sont là. Les autres sont restés à Marseille », a ainsi lancé le coach de l’OM hier soir au micro de Canal+. Avec sa suspension jusqu'à la fin de la saison, Payet a peut-être déjà joué son dernier match avec l'OM, ce qui offusque Pierre Ménès. « L’efficacité offensive de l’OM ne dépend que d’Alexis Sanchez donc se priver de Payet pour une sanction disciplinaire sachant qu’il a pris trois matches de suspension et qu’il s’est fait voler sa voiture dans la semaine... Je pense que Tudor aurait pu faire preuve d’un peu plus de psychologie et de finesse, a-t-il tonné sur son blog. Je pense que Tudor a beaucoup de qualités mais il est buté. Buté ! »

