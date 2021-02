OM : Pierre Ménès lâche une petite bombe sur la vente du club

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le sujet est moins brûlant qu’en fin de semaine dernière mais il reste très suivi à l’OM. Surtout depuis que Thibaud Vézirian en a remis une couche sur la vente du club. Le journaliste avait promis de faire un nouveau point après le match et ne s’est pas échappé. S’il n’a rien annoncé de vraiment novateur par rapport à ses dernières informations, le journaliste a toutefois confirmé que la cession du club était actée. Dominique Grimault, qui allait déjà dans le sens d’une vente à venir de l’OM, a confirmé lui aussi ses dires.

« On doit s'attendre dans les mois à venir à un bouleversement radical à la tête de l'OM, a déjà déclaré l’ancien salarié de l’OM sur la chaîne L’Équipe. Ce cycle n'est pas que négatif : n'oublions pas qu'ils ont été en finale de Ligue Europa en 2018, qu'ils ont retrouvé la Ligue des champions la saison dernière… Tout n'est pas à jeter dans ce qu'ont fait McCourt et Eyraud. Je pense qu'une grosse machine est en train de se mettre en branle. Si l'OM est bien racheté, cela peut directement influer sur les droits TV. Marseille n'est pas qu'un club de foot. C'est aussi un projet immobilier avec notamment le Vélodrome, qui est désormais en vente… »

« Mettre 1,3 milliard à l’OM, oui, c’est se faire pigeonner »

Pierre Ménès va dans le sens contraire d’une vente à venir de l’OM. Et pour cause : il pense que personne ne paiera les erreurs du club phocéen en épongeant ses dettes colossales. « Moi, ceux qui sont sur le dossier d’une possible vente de l’OM me disent que c’est bidon, donc j’ai des gros doutes, a-t-il lâché sur Canal+. On évoque Paris, mais à Paris personne n’était au courant de rien, les Qataris sont arrivés et le lendemain ils achetaient. Là, on parle des Saoudiens qui n’ont jamais parlé à personne, on n’a que des démentis de McCourt depuis des mois. Et puis c’est bien gentil de racheter l’OM, mais bon McCourt veut 460 M€, il y a des dettes à hauteur de 200 M€, il faut au minimum 200 M€ pour retaper une équipe. Il faut donc 860 M€ et en plus les politiciens marseillais veulent que le mec rachète le Vélodrome. On est donc sur un petit budget de départ de 1,2 ou 1,3 milliard d’euros. Il va falloir le trouver le pigeon. Mettre 1,3 milliard à l’Olympique de Marseille oui c’est se faire pigeonner. »