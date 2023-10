OM : Pierre Ménès pointe du doigt trois erreurs fatales à Pablo Longoria

Si Pablo Longoria est toujours le président délégué de l’OM, l’Espagnol a épuisé son crédit auprès d’une partie du public avec le mauvais début de saison de Marseille et certains de ses choix.

Une situation qui n’étonne pas franchement Pierre Ménès, qui estime, sur son blog en vidéo, que Pablo Longoria a trop joué avec le feu en renouvelant systématiquement ses équipes à chaque période de transferts : « L’an dernier, je l’avais déjà dit : à force de faire un scrabble toutes les saisons, il était évident qu’une saison ça n’allait pas passer… C’est peut-être celle-ci ! », a-t-il noté, avant de lister les erreurs majeures de l’ancien dirigeant de la Juve et de Valence :

« Ce qu’il y a de curieux, ce n’est pas tant les joueurs qui sont arrivés à l’OM mais ceux qui sont partis : qu’ils aient laissé partir Kolasinac, qu’ils aient mis comme ça Guendouzi de côté, qu’ils n’aient pas vraiment négocié avec Alexis Sanchez... Cela me parait trois erreurs énormes. Il est évident que les trois seraient titulaires et importants dans cet OM. Je pense que si le Mercato de l’OM est raté cette saison, c’est plus au niveau des départs que des arrivées ».

Face à Pierrot (1/3) : "Longoria a fait 3 erreurs lors du mercato : Kolasinac, Guendouzi et Sanchez"



Clermont, Grosso vs Cherki, Reims, Lens vs Arsenal, Tapie sur Netflix, Longoria, les 5 meilleures ambiances de France, Nice et Mbemba.https://t.co/O9ZLBoMaYo via @YouTube