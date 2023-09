OM : Pierre Ménès remet en doute deux choix de Marcelino

Dans sa dernière vidéo sur YouTube, Pierre Ménès a donné son avis sur le milieu de l’OM. Un milieu qu’il a vu comme LE point faible des Phocéens à l’occasion du match nul concédé avant la trêve face à Nantes (1-1) malgré 80 minutes de supériorité numérique.

« Le milieu Veretout – Rongier n’a pas rempli le rôle de double pivot qu’on attend dans un 4-4-2 », a analysé l’ancien consultant du CFC, qui n’est pas persuadé que le retour de blessure de Geoffrey Kondogbia changera fondamentalement la donne : « Kondogbia apportera un impact physique supérieur mais je ne suis pas certain que ce soit lui qui apportera quelque chose dans la remontée de la balle ».

Pour Pierre Ménès, deux grosses erreurs ont été commises par Marcelino cet été : « Personnellement, je regrette beaucoup que Guendouzi a été bradé comme ça et que Ounahi ne soit absolument plus utilisés. Ce sont des choix que j’ai beaucoup de mal à comprendre… »

