Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Pour Pierre Ménès, les deux visages de l'OM cette saison sont de plus en plus difficiles à comprendre : « L'OM a montré une nouvelle fois son infirmité à faire un résultat au Vélodrome. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible entre l'OM surconquérant et implacable à l'extérieur et cet OM incapable de faire le jeu et se créer des occasions à la maison ».

« C'est un peu tôt pour brûler Vitinha mais... »

Le consultant s'est notamment attardé sur la titularisation de Vitinha : « Je ne sais pas si c'était contraint et forcé mais les propos de Tudor sur Vitinha ne transpirent pas l'enthousiasme. En tout cas, il l'avait aligné avec Alexis Sanchez. Vitinha a été transparent et Alexis Sanchez a joué plus reculé. C'était un double désavantage. Evidemment, c'est un peu tôt pour brûler Vitinha mais c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Est-ce qu'un club de la dimension financière de Marseille a finalement intérêt de mettre 30 M€ sur un joueur qui n'offre aucune garantie ? C'est un débat... »

Enfin, il a été question de la patience du public qui l'étonne de plus en plus : « Après je vois aussi beaucoup de joueurs de l'OM vraiment en dedans : Clauss, Tavares, Guendouzi, Malinovskyi... C'est compliqué face à une équipe de Montpellier qui a retrouvé de la solidité depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian (…) Marseille a encore une fois gaspillé des points chez lui, dans un stade pourtant systématiquement à guichets fermés et qui ne gronde pas malgré les mauvaises performances de ses joueurs ».