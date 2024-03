OM : pluie de bonnes nouvelles avant Villarreal

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

En huitième de finale de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a hérité du Villarreal de Marcelino. Et c'est un Sous-marin jaune particulièrement diminué qui pourrait se présenter ce jeudi (21h) au Stade Vélodrome pour le match aller.

Villarreal a sept joueurs à l'infirmerie

En plus d'être diminué par un virus gastrique, Villarreal a une infirmerie bien remplie. En effet, Raul Albiol, Jorge Cuenca, Juan Foyth, Denis Suarez, Alfonso Pedraza, Yeremy Pino et Ramon Terrats, tous sept blessés, étaient forfaits pour le match le week-end dernier contre Grenade, largement remporté par les Groguets (5-1), et pourraient donc l'être pour la première manche contre l'OM.

⚪️Ⓜ️ OM - Villarreal : Marcelino envoie un nouveau scud à son ancien club #TeamOM https://t.co/ouo8vMt5rQ — But_OM (@Butfc_OM) March 3, 2024

