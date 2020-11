OM : Porto, les critiques, les choix de Villas-Boas... les vérités de Dimitri Payet

Le déplacement à Porto

« On reste sur une bonne série en Ligue 1 mais on est atteints par le match perdu dans les arrêts de jeu à Olympiakos. C'était celui-là qu'il fallait au moins ne pas perdre, parce qu'on savait que face à City ce serait compliqué. Les Portugais ne sont pas dans leur meilleure période, on aura à coeur de prendre les trois points, de faire ce qu'on a bien fait en Championnat. C'est la dernière chance. Il faut prendre des points ici. Ensuite, on aura deux matches à domicile sur la phase retour. Après zéro point en deux matches, les supporters peuvent attendre autre chose, et nous aussi. On est conscients du fait qu'il faut faire beaucoup plus, c'est une compétition exigeante qui demande qu'on soit tous à notre meilleur niveau. »»



Son statut de remplaçant contre City, les critiques

« J'aime jouer ce genre de matches, j'étais déçu. Mais je l'ai dit, il faut respecter les choix du coach. Quant à la critique, elle fait partie du jeu, il faut savoir l'accepter et se remettre en cause. Je sais qu'il n'y a que le travail qui fera en sorte qu'on soit plus performant. Je me sens de mieux en mieux. »