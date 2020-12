OM : pourquoi l'équipe va rebondir après l'échec face au Stade Rennais

Ce samedi, l'OM reçoit le Stade de Reims au Vélodrome. C'est peu relayé par les médias mais le club champenois est une véritable bête noire pour le club phocéen, et ce depuis les années 50. Mais personne ne s'en fait ou presque pour l'équipe d'André Villas-Boas, battue de façon très énervante à Rennes (1-2) mercredi. La raison ? Depuis que le Portugais a débarqué en Provence en juin 2019, jamais son équipe n'a enchaîné deux défaites en Ligue 1. Et il y a une bonne raison à cela…

AVB analyse les causes de l'échec puis les relativise

Charles Debris, docteur en STAPS et préparateur mental, a expliqué dans L’Equipe : « L’OM a un vrai effectif de Ligue 1, solide, qui arrive à se remobiliser à échéance immédiate avec une référence : Villas-Boas. Il est central là-dessus. On le voit bien dans ses interventions : il travaille dans un premier temps sur le match précédent. Il a un discours pédagogique, presque un discours de formateur, en essayant d’évaluer les causes de l’échec et en le relativisant. Dans un deuxième temps, il peut ainsi plus facilement remobiliser ses hommes ».

« Il a un groupe de joueurs qui est à son écoute, il a noué des vraies relations avec ses joueurs. Et avec des mecs de tempérament comme Alvaro, Payet ou Amavi, avec des joueurs du niveau de Mandanda, Thauvin ou Sanson, s’ils ne gagnent pas le match suivant, ils ne le perdent pas ! ».