OM : première grande nouvelle avant Villarreal

Tombeur du Shakhtar Donetsk en 16e de finale, l'Olympique de Marseille est le seul club français qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa où il affrontera le Villarreal de Marcelino, l'ancien coach olympien.

OM - Villarreal sera diffusé sur M6 !

Bonne nouvelle pour les supporters marseillais qui n'ont pas RMC Sport, ils pourront regarder en clair le match aller entre l'OM et le Sous-marin jaune, qui aura lieu le jeudi 7 mars (21h). Et pour cause, la première manche entre les deux équipes devrait aussi être diffusé sur M6, si l'on en croit les informations de la journaliste Emilie Lopez.

