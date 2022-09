OM : Tudor dans le viseur, 2 reproches dont un formulé par un joueur

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

La défaite au Vélodrome face à l'Eintracht (0-1) mardi a frustré tous les amoureux de l'OM qui, depuis, cherchent forcément des coupables. Et Igor Tudor est le mieux placé pour encaisser les reproches. Dans son édition du jour, L'Equipe liste les fautes du Croate dans son approche du match contre les Allemands. Il lui est notamment reproché d'avoir aligné un trio Sanchez-Payet-Gerson alléchant sur le papier mais décevant sur le terrain. Trio qui n'avait jamais joué ensemble, le Réunionnais n'ayant plus foulé les pelouses depuis deux semaines. Difficile dans ces conditions d'espérer les voir au top en même temps...

Par ailleurs, La Provence regrette que Tudor n'ait pas un plan B tactique quand l'adversaire parvient à le contrer. Lille y était parvenu en début de match samedi dernier, l'Eintracht l'a fait pendant toute la partie mardi en défendant bas et en se projetant rapidement dans le dos de la défense. C'est ce qu'a regretté Jonathan Clauss : "On a encore des détails à régler, il faut peut-être un peu plus de mouvements. On doit s'adapter, aussi. On a beau travailler des choses bien précises à l'entraînement, si l'adversaire défend à cinq et met trois joueurs devant cette ligne, sans se décider à sortir, c'est très compliqué de trouver la faille. On a des choses à parfaire". C'est le moins que l'on puisse dire...