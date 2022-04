OM : premiers heurts entre supporters marseillais et grecs

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

C'était malheureusement à prévoir, compte tenu de la réputation des supporters grecs et de celle, aussi, des ultras marseillais. Ce mercredi soir, La Provence rapporte que les fans de l'OM et du PAOK Salonique se sont affrontés au niveau de la porte d'Aix, où ces derniers étaient regroupés. Cela a nécessité l'intervention de la police et des CRS. Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser les belligérants, les Grecs s'étant réfugiés pour partie dans leur hôtel, qui a été dégradé pour l'occasion.

De nouveaux affrontements sont à craindre demain aux abords du Vélodrome. Déjà, lors du 8e contre le FC Bâle, des heurts avaient opposé les deux camps, entraînant l'interdiction de déplacement des Marseillais en Suisse. Le contingent grec, qui comptera plus de 2.000 supporters du PAOK, sera plus important que celui de Bâle. D'où le risque accru de nouveaux débordements. Et cela pourrait coûter très cher à l'OM car ses matches contre Galatasaray, Karabag et Bâle ont été le théâtre d'incidents. L'UEFA ne rigole pas avec ça. Un huis clos, total ou partiel, lors d'une hypothétique demi-finale, pourrait être prononcé en cas de nouveaux débordements.

Pour résumer Des affrontements ont opposé supporters de l'OM à leurs homologues du PAOK Salonique ce mercredi soir, veille du quart de finale aller d'Europa League Conférence entre leurs deux clubs. Ce qui laisse augurer le pire pour demain...

Raphaël Nouet

Rédacteur