OM - PSG (0-0) : les peines contre les supporters sont tombées

La fête a été belle dans les tribunes du Vélodrome dimanche soir pour la venue de l'ennemi parisien mais il y a quand même eu quelques dérapages. Et pas seulement au niveau des bouteilles d'eau ou des boulettes jetées en direction des joueurs du PSG. Au total, 21 personnes ont été arrêtées. Et selon La Provence, la plupart connaissent leur peine.

Le plus lourdement sanctionné, un supporter de l'OM s'étant rebellé alors qu'il était en train d'escalader une grille, a écopé de six mois de prison ferme aménageables à condition qu'il porte un bracelet électronique. Parmi les 14 personnes ayant plaidé coupable, les peines vont de simples amendes à 5 mois de prison avec sursis. Toutes n'auront pas le droit de remettre les pieds au Vélodrome pendant un an. Enfin, certains supporters pris en flagrant délit de possession de fumigènes ont écopé de jours-amendes.

Jugé pour des faits de rébellion au moment où il escaladait les grilles du stade Vélodrome, un supporter de l'OM de 41 ans a écopé de 6 mois de prison ferme



