OM - PSG (0-0) : Sampaoli émet un bémol, Pochettino a les nerfs et défend Neymar

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pour le premier Classique de Lionel Messi, l’OM et le PSG n’ont pas réussi à se départager hier soir à l’Orange Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (0-0). Alors que les deux équipes se sont vu refuser un but à tour de rôle, Jorge Sampaoli se satisfait de ce résultat nul à un détail près : il aurait aimé voir son équipe plus réaliste dans le zone de vérité. « On a eu des actions mais ce qui nous a manqué, c’est le geste final. Je pense que le match nul est un résultat équitable », a affirmé l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

Du côté de Mauricio Pochettino, on restait positif. Notamment sur la prestation de Neymar, pourtant encore très discret hier dans les rangs du PSG malgré l’alignement des 4 Fantastiques sur la pelouse marseillaise.

« Il y a plusieurs choses positives à retenir, l’équipe a été solide, elle a montré du caractère, elle a été bien organisée avec ou sans le ballon. C’est dommage d’avoir joué à dix pendant près de quarante minutes. Mais, même dans ces conditions, on a contrôlé le match. On ne peut pas célébrer ce point parce qu’il reste un sentiment un peu amer avec ce match, a-t-il commenté. Mais il y a eu des bonnes choses au niveau offensif, on a juste péché dans la finition. Je pense qu’on était un peu meilleurs que l’OM, pas de beaucoup, mais on aurait mérité la victoire. Après l’expulsion, il fallait faire un choix et, à ce moment-là, on pensait qu’il fallait faire entrer Kehrer et faire redescendre Neymar comme troisième milieu de terrain. Je suis satisfait de ce qu’il a fait aujourd’hui. »

"Un Classique sans saveur"

L'ambiance et l'intensité étaient là, mais cet OM-PSG n'a pas été un sommet de foot et me laisse un peu sur ma faim...

Mon analyse ici ➡️ https://t.co/7eBAP7dcUS pic.twitter.com/ytxx8etiBi — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 24, 2021