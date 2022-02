OM, PSG : Alvaro Gonzalez règle encore ses comptes avec Neymar et envoie des fleurs à Messi

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Lors de la victoire de l'Olympique de Marseille dans le Clasico face au Paris Saint-Germain (1-0), le 13 septembre 2020, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de propos racistes à son encontre. Dans une interview accordée à AS, le défenseur central de l'OM est revenu cette affaire.

"Neymar a été moche"

"Personnellement, je ne veux pas me souvenir de lui parce qu'il a été moche. Il s'est très mal comporté envers moi d'un point de vue football mais aussi sur la vie privée", a confié l'Espagnol avant de se montrer dithyrambique envers Lionel Messi, avec qui il avait pourtant eu une altercation verbale lors d’un match de Coupe du Roi entre l’Espanyol Barcelone et le Barça (0-2), le 13 janvier 2016.

"C’est un gars super concentré. C’est un professionnel. Il a encore des années à donner parce qu’en plus de son talent au football que tout le monde peut voir, je pense qu’il a une mentalité spéciale et cela se voit sur le terrain. Il nous donne matière à parler que grâce à son football et à ses actes."

