OM - PSG : apeuré par Messi et Hakimi, Sampaoli prépare un coup

Zapping But! Football Club

En temps normal, Jorge Sampaoli n'est pas du genre à s'adapter à l'équipe adverse. L'entraîneur argentin veut que son OM impose son style de jeu quoi qu'il arrive, sans tenir compte des forces et des faiblesses du onze en face. Mais ce soir, on ne sera pas dans une configuration habituelle. Ce soir, c'est le Clasico avec un PSG bâti à coups de milliards par le Qatar, avec onze joueurs extrêmement dangereux. Dont un côté droit redoutable comprenant Lionel Messi et Achraf Hakimi.

Or, comme l'explique L'Equipe, Sampaoli sait que son côté gauche pose problème car Luan Peres n'est pas un adepte de la défense à trois et Konrad De La Fuente pas un spécialiste du repli. L'entraîneur, qui n'a pas fait de mise en place tactique hier lors de l'entraînement, pourrait donc être tenté de renforcer son couloir gauche, par exemple en alignant Gerson, sa chère recrue estivale au rendement décevant jusque-là. Mais l'ex du Flamengo a l'expérience nécessaire pour supporter la pression de ce type de rencontres et il sait répondre aux attentes tactiques de son coach. Le quotidien sportif le voit titulaire dans un schéma en 3-2-4-1.

La une du journal L'Équipe du dimanche 24 octobre.



