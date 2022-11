OM, PSG, ASSE : Payet se remémore ses années vertes et rend hommage à Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que Dimitri Payet était invité ce vendredi sur le plateau du Mag de TF1, il a été demandé au milieu offensif de l'Olympique de Marseille quel entraîneur l'a le plus marqué durant sa carrière.

"Galtier avait les mots justes"

"Le coach qui m'a le plus marqué, c'est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Étienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c'est vrai qu'à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C'est surtout ça", a répondu le Réunionnais, qui a connu Christophe Galtier lors de son passage à l'ASSE.

Fabien Chorlet

Rédacteur