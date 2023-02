OM - PSG : Daniel Riolo annonce un drame absolu aux Parisiens !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM a pris sa revanche sur le PSG. Incapables de remporter un Classico depuis 2011, les Marseillais ont sorti une prestation exceptionnelle pour éliminer le champion de France en 8es de finale de la Coupe de France (2-1). Les choix d’Igor Tudor, notamment celui de placer Valentin Rongier en faux défenseur central, a été fort judicieux.

« Qu'est-ce qu'on a pu entendre sur Tudor ! Ok contre Nice, il fait une erreur, mais pour le reste, il a amené au Vélodrome le feu à chaque match, un état d'esprit incroyable. Quand tu es supporter du PSG, tu vois jouer l'OM, mais tu as honte », a analysé Daniel Riolo hier sur RMC Sport.

Très emballé par la prestation des joueurs de l’OM, ce même Riolo n’a pas manqué de tacler leurs adversaires du PSG. « Ça parait fou de dire ça aujourd'hui mais aujourd'hui, je ne mets pas un seul Parisien titulaire à la place d'un Marseillais et c’est un drame absolu, a-t-il tranché. On a vu ce qu'on attendait : un Marseille supérieur. Neymar et Messi ont tenté des percées mais ont buté sur des Marseillais vaillants qui ont abattu un travail incroyable au milieu. Bravo à toute cette équipe de l'OM qui a vraiment été au-dessus. »