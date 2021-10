OM - PSG : Di Méco laisse un espoir à Sampaoli et ses troupes face à Paris

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On sent qu'Eric Di Méco ne sait pas trop sur quel pied dans avec le Marseille-Paris de dimanche. En début de semaine, le champion d'Europe 93 se montrait pessimiste car le PSG ne se relâche jamais contre l'OM, seul match de sa saison en L1. Mais hier, dans le Super Moscato Show, il a fait preuve d'un peu plus d'optimisme car la prestation marseillaise face à la Lazio Rome (0-0), pleine d'agressivité, l'a rassuré.

« Ce genre de match est impronosticable. Tu sais que dans les matches comme ça, il s’est passé plein de choses, même sur les dernières années. Il y a plusieurs fois où tu te disais que c’était faisable, mais il y avait souvent un fait de match comme le coup franc de Cavani à la dernière minute qui te plombait. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact des joueurs depuis le début de saison, avec Sampaoli. Je pense qu’ils seront présents à ce niveau-là. Et face à Paris, ça peut les gêner on l’a vu face à Bruges. Mais même en étant moins bon, le PSG gagne… »

