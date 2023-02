OM - PSG : Domenech dégage un favori clair pour le Classico

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Vu ses états de service depuis... trente ans, au moins, on ne comprend pas que Raymond Domenech soit toujours présent dans les médias, et notamment sur le plateau de La Chaîne L'Equipe. Mais l'ancien sélectionneur des Bleus, également président du syndicat des entraîneurs, est un spécialiste de la provocation, ce qui explique qu'il ne soit pas jugé que sur ses résultats avec les Espoirs puis l'équipe de France ou plus près de nous le FC Nantes. Interrogé sur le résultat du Classico de dimanche, l'ancien Lyonnais a misé sur les Marseillais...

"Quand on regarde la victoire des Parisiens face à Lille, on ne peut vraiment pas dire que Messi soit rayonnant. Pour moi, le PSG n’est pas favori face à l'OM. Bien sûr, Mbappé peut faire la différence, mais si on regarde les dynamiques des deux équipes, l'OM est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout leur manière de jouer, ce manque de consistance, la manière dont ils se diluent dès qu'on les presse athlétiquement, je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori."