OM - PSG : explications entre joueurs et ultras marseillais, ce qu'il s'est dit

Une semaine après les débordements ayant conduit au report du match contre Rennes, les ultras de l'OM se sont de nouveau rendus à la Commanderie. Mais cette fois, ils y avaient été invités et les forces de l'ordre avaient été prévenues puisqu'une vingtaine de camions de CRS étaient présents. A la veille du Clasico, les représentants des clubs de supporters ont pu s'entretenir avec les joueurs, histoire d'enterrer la hache de guerre avant une rencontre toujours très attendue.

Le ton est monté avec Alvaro Gonzalez

Selon RMC, et c'est la principale information, les choses se sont bien passées. Il y a eu quelques éclats de voix, mais rien de plus. Particulièrement ciblés par la vindicte populaire, Dimitri Payet et Florian Thauvin ont promis de se racheter. Le gaucher, en fin de contrat, a expliqué sa situation pesait forcément sur son moral. Steve Mandanda, lui, a joué à la perfection son rôle de capitaine, réclamant davantage de solidarité entre toutes les composantes du club car la situation pesait sur certains de ses coéquipiers.

Le ton est monté, en revanche, avec Alvaro Gonzalez, qui n'a pas apprécié les critiques sur l'investissement des joueurs. Selon lui, le problème n'est pas là (comprenez : avec la direction). Dario Benedetto a également eu droit à son lot de remontrances. Mais RMC conclut en disant que les supporters ont pu exprimer leurs griefs, que les joueurs ont pu leur répondre et que cela a permis d'assainir quelque peu l'ambiance au sein du club.