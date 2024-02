OM : PSG, Girondins, ASSE... Gasset débarque avec de sacrées casseroles !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec Jean-Louis Gasset, l'OM se dote d'un entraîneur expérimenté (70 ans), qui connaît bien la Ligue 1. Et c'est bien là le problème... Car l'ancien adjoint de Luis Fernandez et Laurent Blanc a officié chez la plupart des grands rivaux historiques du club phocéen ! Et notamment au PSG, où il a officié de 2001 à 2003 (il était à côté de Fernandez lors de sa fameuse danse au Parc en octobre 2002) puis de 2013 à 2016 (il était adjoint de Blanc lors de la finale de Coupe 2016 perdue 2-4 par l'OM).

Son adjoint est un grand fan des Verts

Mais ce n'est pas tout. A Bordeaux entre 2007 et 2010 en tant que second de Laurent Blanc, il a contribué à la conquête du titre 2009 des Girondins aux dépens de l'OM. Il a ensuite été entraîneur principal de l'ASSE entre 2017 et 2019 puis du FCGB de 2020 à 2021. Là, pas de fait de gloire aux dépens des Phocéens mais quelques victoires tout de même. Surtout, son adjoint, Ghislain Printant, est un fan déclaré de Saint-Etienne, qu'il allait supporter dans les années 70. Bref, c'est un duo plein de casseroles qui débarque à Marseille et ayant une forte connotation verte, preuve que Stéphane Tessier impose de plus en plus ses vues à l'OM !

