OM - PSG : l'arbitre du Classique en Coupe est connu, il ne va pas plaire aux Marseillais

Si on est un petit peu honnête, il faut reconnaître que les supporters de l'OM en ont après tous les arbitres. Mais François Letexier, qui a été désigné par la FFF pour diriger le 8e de finale de Coupe de France contre le PSG mercredi prochain au Vélodrome, tient une place particulière dans leur "worst of". Pourtant, cette saison, il leur a porté bonheur avec deux victoires en autant de matches, à Nice (3-0) et contre Lyon (1-0).

Mais voilà, ce dont les fans marseillais se souviennent, c'est que la saison passée au Parc des Princes, son arbitrage avait été très polémique. Il avait accordé un pénalty au PSG juste avant la mi-temps pour une main involontaire de Valentin Rongier et avait refusé l'égalisation dans les dernières secondes à William Saliba pour un hors-jeu très limite. L'OM était reparti de Paris avec une défaite (1-2) et la sensation de s'être fait flouer. Mercredi soir, Letexier aura l'occasion de se racheter à leurs yeux... ou d'enfoncer le clou.