OM, PSG : la réponse cinglante de Madar à Villas-Boas

En conférence de presse vendredi, André Villas-Boas (OM) a surpris son monde en défendant le PSG et son entraîneur Thomas Tuchel, victime selon lui d'une cabale médiatique. A cette occasion, le Portugais s'en est pris à L'Equipe qui a choisi Mickaël Madar comme consultant pour déssouder Paris.

« Villas-Boas ? Il devrait plutôt balayer devant sa porte »

Dans les colonnes du quotidien sportif, l'ancien attaquant a répondu au coach olympien : « Il a dit que c'était abusé, qu'il fallait trouver un autre joueur avec plus de sensibilité que moi. Il a même parlé de scandale à mon égard, mais de quoi se mêle-t-il ? Son club c'est Marseille, pas le Paris-SG. Je pense qu'il a suffisamment de travail, de problèmes à régler avec son équipe pour ne pas s'occuper de ceux de Paris. Marseille, Paris, pour moi, en ce moment, ces deux équipes sont à la rue. Il ferait mieux de se poser les bonnes questions : est-ce la faute des joueurs ou de l'entraîneur ? Il devrait plutôt balayer devant sa porte ».

« Marseille, ce n'est pas un braquage, mais une catastrophe »

Et Mickaël Madar a défendu sa légitimité : « Moi, je suis un ancien joueur de Paris et je pense pouvoir donner mon avis. Quand le PSG n'est pas bon, je le dis. Face à Leipzig, je le répète, ce fut un vrai braquage. Je ne vais quand même pas dire que les Parisiens ont bien joué parce que j'ai porté le maillot de ce club. Je ne suis plus joueur du PSG, je suis consultant et je dis ce que je pense. Dommage que vous ne m'ayez pas donné la parole pour analyser la prestation de Marseille face à Porto parce que j'aurais dit exactement la même chose. La seule différence c'est que pour Marseille ce n'est pas un braquage, mais une catastrophe. Il est bien gentil Villas-Boas de donner des leçons, mais qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce qu'elle est où sa légitimité ? Il a joué dans quel club ? Moi, j'en ai autant marre du PSG que de Marseille et je ne pense pas être le seul ».