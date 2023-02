OM - PSG : la course au titre, son football, Mbappé... Tudor se livre avant le Classique

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

La course au titre

« C'est un match important, mais pas déterminant puisqu'il reste encore beaucoup de points à distribuer et de matchs jusqu'à la fin de la saison »

Son football

« Je ne pense pas qu'il existe un foot moderne, un foot ancien. Il y a 30 ans, des gens jouaient de la même façon. Je préfère parler d'un foot qui se base sur les particularités des entraîneurs. C'est ensuite la bravoure des joueurs qui compte, il faut transmettre ses propres idées aux joueurs pour que ça se traduisent sur le terrain. Ce n'est pas le foot d'un pays, un foot français ou un foot italien »

Le Favori du Classico

« Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos etc… Il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, ce n'est qu'eux qui peuvent l'avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. Nous sommes très confiant à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on veut faire un gros match. Mais ça dépendra aussi de l'adversaire, chaque match est différent. Cela se joue sur des détails… »

Les chances de l’OM

« Notre façon de jouer laisse peu de place aux spéculations. On joue de la même façon qu'on gagne où que l’on perde. Avec un foot honnête, positif. Même quand on rencontre une équipe avec un niveau plus élevé. On se concentre sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut faire tout au long de la saison »

Le danger Mbappé

« Un joueur comme Mbappé, c'est un danger en plus, surtout pour la profondeur et la prise des espaces. Les joueurs se compensent dans leur équipe s’il y a un absent. Nous, on va essayer de stopper leurs points forts, et de montrer nos propres forces en attaque »

Des propos rapportés par RMC Sport.