OM - PSG : Luis Fernandez règle un vieux contentieux avec les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A deux jours d'OM-PSG, Le Parisien propose une interview croisée entre Luis Fernandez et Pascal Olmeta. Et interroge l'ancien joueur et entraîneur du PSG sur ses fameux pas de danse du 26 octobre 2002. Cet après-midi-là, le club de la capitale, porté par un Ronaldinho intenable, avait giflé son grand rival au Parc des Princes (3-0) et celui qui en était alors le coach avait célébré le premier but en dansant pour chambrer les Marseillais. Une attitude qui lui avait valu une escorte policière au retour au Vélodrome, des banderoles insultantes et une rancœur à vie des supporters phocéens.

Mais plus de vingt ans après les faits, celui qui a failli être recruté deux fois par Bernard Tapie et que Robert Louis-Dreyfus a également voulu comme entraîneur jure ne pas avoir voulu chambrer l'OM... "Rappelez-vous les images. J'ai dansé en direction des supporters du PSG, pas de ceux de Marseille. Je ne me serais pas permis de chambrer les supporters adverses. Je les respecte trop pour aller me moquer d'eux. Regardez de nouveau les images..." C'est fait et le doute persiste...