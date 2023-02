OM - PSG : Mbappé fait craindre le pire à une légende marseillaise

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimanche, le championnat de France 2022-23 vivra un tournant lors du Classique. Si l'OM s'impose, il reviendra à deux points du leader parisien et sa dynamique laissera augurer une lutte passionnante pour le titre. En revanche, s'il y a nul ou si le PSG s'impose, la course à l'Hexagoal sera terminée. Ce choc, les joueurs de la capitale ne l'abordent pas dans les meilleures dispositions entre les blessures (notamment de Neymar), les tensions et des résultats globalement décevants depuis la reprise. Mais ils ont Kylian Mbappé. Et ça change tout.

Pour Eric Di Méco, la simple présence de l'attaquant, auteur d'un doublé spectaculaire contre Lille (4-3) dimanche, va inciter Igor Tudor à changer sa tactique par rapport au Classique victorieux en Coupe de France il y a deux semaines : "L'OM a marché sur le PSG en Coupe, ça, c'est fait. Tu peux le refaire, mais tu peux te dire qu'en face, ils ne vont pas courber l'échine deux fois. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile dimanche, d'abord parce qu'il y a le retour de Mbappé. Donc, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n’est plus pareil. Mais, bien sûr que l’OM est en position idéale. Si tu gagnes ce match-là, tu reviens à deux longueurs avec des ambitions qui remontent à la hausse. Et au pire, si ça tourne mal, tu es toujours en course pour tes objectifs de la saison".