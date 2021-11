OM : Milik lâche une terrible désaveu devant le PSG de Messi

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

On ne connaissait pas encore Arkadiusz Milik (27 ans) sous cet angle. Hier, l’attaquant de l’OM a accordé une très longue interview vérités à Przeglad Sportowy dans laquelle il évoque toutes les facettes de sa nouvelle vie en France et n’hésite pas à parler de sujets plus sensibles. Comme le statut du PSG et son regard sur lui.

À première vue, Milik a énormément de respect pour cette équipe et les stars qui la composent. « Le PSG, c'est un peu les Galactiques de notre temps (en référence au Real Madrid des années 2000). Il est difficile de trouver une équipe similaire ces dernières années qui soit aussi complète. Les joueurs assis sur le banc seraient les stars dans la plupart des équipes », a-t-il commenté.

L’attaquant de l’OM, devant ce panorama, rend déjà les armes dans la course au titre de champion de France à laquelle son club est pourtant accrochée. « La question est de savoir comment cela va évoluer et s'ils formeront un collectif qui leur permettra de gagner ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont gagner le championnat de France, mais il est trop tôt pour dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions », a-t-il conclu. Voilà donc une maigre consolation pour les supporters de l’OM... déjà largué à 11 points du PSG après 13 journées de L1.

