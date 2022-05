OM, PSG, Real Madrid, FC Barcelone : les chapeaux de la Champions League 2023 sont arrêtés, Marseille peut craindre le pire

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'édition 2021-22 de la Champions League s'est terminée hier soir avec la victoire du Real Madrid sur Liverpool (1-0), vive la nouvelle ! Les tours préliminaires de la C1 2022-23 débuteront dans un mois et demi et s'étireront jusqu'à la fin août, quand auront lieu les barrages. La phase de poules, elle, ne commencera que le 6 septembre. Mais on connaît désormais tous les membres des quatre chapeaux et l'OM, qui avait un mince espoir de figurer dans le 3e, se trouve finalement dans le 4e. Un tirage très compliqué l'attend...

Chapeau 1 : Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, Bayern Munich, PSG, FC Porto, Ajax Amsterdam.

Chapeau 2 : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético Madrid, FC Séville, RB Leipzig, Tottenham Hotspur.

Chapeau 3 : Borussia Dortmund, Red Bull Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, SSC Napoli, Benfica Lisbonne, Sporting Portugal, Bayern Leverkusen.

Chapeau 4 : Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb, Etoile Rouge de Belgrade, OM, Olympiakos, FC Copenhague, Club Bruges, Celtic Glasgow.

🔜 Los bombos de la Champions League 2022-23, totalmente definidos



✍️ @sergisoleMD https://t.co/B5BocVKfNS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 29, 2022

Pour résumer Après la victoire du Real Madrid sur Liverpool (1-0) hier soir en finale, les chapeaux de la prochaine édition de la Champions League sont connus. Et l'OM, qui figure dans le quatrième, peut s'attendre à un tirage compliqué !

Raphaël Nouet

Rédacteur