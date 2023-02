OM - PSG : Rongier se frotte les mains pour Mbappé et fait une annonce forte sur Messi

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

La pression du Clasico

"Pour moi c'est positif, on est footballeur pour ce genre de matchs. Ce sera devant notre public avec une belle possibilité. Si on gagne, on sait ce que cela peut amener derrière."

L'absence de Mbappé

"Je ne vais pas mentir, c'est une bonne chose pour nous qu'il soit absent car on connait sa qualité et sa vitesse. Surtout qu'on s'expose sur les contres et c'est une arme dans ce domaine. Il ne faut pas se dire que comme Mbappé n'est pas là ils n'ont personne sur les contres. Mais oui, c'est une bonne chose pour nous qu'il ne soit pas là."

Les objectifs de fin de saison

"On s'est fait sortir en Europe donc il reste la Coupe de France et le championnat. On veut se qualifier en Ligue des Champions mais on veut aussi aller au bout de la Coupe de France."

Messi

"On n'a pas de plan anti-Messi, ce serait une erreur car ils ont de bons joueurs à tous les postes. On doit jouer comme d'habitude. On ne sait pas encore la compo et on ne sait pas si le coach va nous demander de faire quelque chose de particulier."

Le capitanat

"Pour moi, cela ne change pas grand chose. Je suis très fier de porter le brassard mais avant les matchs on est plusieurs à parler et à donner de la voix. Quand Dimitri Payet n'est pas là j'ai le brassard. Cela ne me pèse pas et j'essaye de rendre sa confiance au coach. On est plusieurs à pousser l'équipe."

Propos retranscrits par RMC Sport.