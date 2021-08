OM, PSG : tête de porc, insultes... Les Marseillais fourmillent déjà d'idées pour accueillir Messi

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Si l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1 et au PSG est vue avec beaucoup d'enthousiasme par les observateurs du foot, elle fait quand même quelques déçus chez les supporters. Notamment du côté de l'ennemi intime, l'OM. En effet, les fans phocéens prévoient déjà un accueil hostile au sextuple Ballon d'Or pour lui faire payer son choix.

Une tête de cochon à la Figo pour accueil au Vélodrome ?

Membre du Commando Ultra 84, Anthony est horripilé par la signature de Lionel Messi à Paris, lui qui adulait l'Argentin du côté de Barcelone : « Je ne réalise pas, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. L'argent a tout corrompu, notamment ces belles histoires entre un joueur mythique et le club de sa vie. J'ai aussi hâte de le voir au Vélodrome pour lui faire la misère. Si c'était possible, je lui jetterais une tête de porc, comme sur Figo lorsqu'il a rejoint le Real Madrid. Aujourd'hui, Messi n'est qu'un traître à mes yeux. Le symbole d'un football décadent et sans valeurs », a-t-il lâché dans la Provence.

Toujours dans le quotidien marseillais, Arnaud, un autre fan de l'OM en remet une couche, reniant lui aussi son idole : « Je ne le verrai plus de la même manière, je le sifflerai et l'insulterai au stade. J'aurai un regard méprisant et presque haineux pour lui, car tout ce qu'il fera contribuera au succès et au développement du PSG. Je n'ai qu'un maillot de l'Argentine floqué à son nom. Si je dois faire un chantier ou une tâche salissante, je n'hésiterai pas à le revêtir. D'ailleurs, je pense aussi à la possibilité de retirer son nom en conservant le numéro 10. Comme ça, je ferai croire aux gens que c'est un hommage à Maradona ».

