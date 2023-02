OM - PSG : Tudor a un allié précieux dans son équipe selon Puel

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A la veille du Clasico, L'Equipe a convoqué plusieurs témoins pour analyser les trajectoires de l'OM et du PSG. Pour ce qui est du jeu, le quotidien national a fait appel à Claude Puel. L'ancien entraîneur de l'ASSE constate que Christophe Galtier est prisonnier de l'absence d'efforts défensifs des trois stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar alors qu'Igor Tudor, lui, a pu compter sur des joueurs de club pour mettre en place ses idées.

"La patte Tudor est claire : l'intensité et verticalité. Les efforts réclamés aux joueurs sont importants, notamment pour presser l'adversaire à la perte du ballon, et un joueur comme Payet en a subi les conséquences. C'est trop pour lui, il aurait besoin de plus de phases de possession pour s'exprimer. C'est costaud de jouer à l'OM, il faut tenir. Pourquoi les joueurs sont-ils en phase avec les attentes de leur entraîneur ? Ce n'est pas péjoratif, mais il y a beaucoup de joueurs de club : Rongier, Veretout, Guendouzi ou Clauss donnent tout pour remplir leur fonction. Il faut une volonté colossale pour courir et travailler autant."