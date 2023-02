OM - PSG : Tudor réserve à Galtier une immense surprise dans son onze !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM va savoir. Lancé aux trousses du PSG en championnat, avec 8 points de retard, le club phocéen s’apprête à se confronter au club de la capitale en 8es de finale de la Coupe de France (21h10). Pour ce faire, Igor Tudor pourrai aligner un onze de départ expérimental. Afin de pallier les absences en défense, L’Équipe croit savoir que le coach de l’OM songe très sérieusement à faire démarrer Valentin Rongier à un poste hybride entre défenseur central aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, et milieu défensif, avec devant lui Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.

Dans ce cas, Ünder serait associé plus haut à Ruslan Malinovski, derrière Alexis Sanchez dans le 3-4-2-1 de Tudor. Le coach olympien avait déjà terminé une rencontre avec Rongier en défense, contre Francfort en Ligue des champions (0-1, le 13 septembre). « On ne sait pas s’il tentera le coup au début ou en cours de jeu contre le PSG ce soir. En tout cas, hier, il réfléchissait à cette option », précise le quotidien sportif.

Du côté du PSG, Christophe Galtier souhaite aligner la meilleure équipe possible. Fort des retours de Marco Verratti après sa suspension, de Sergio Ramos (adducteur) et de Neymar (adducteur), le technicien parisien dispose de davantage de solutions que le week-end dernier contre Toulouse (2-1). Ainsi, ces trois-là devraient bien être titulaires dans le 4-3-1-2 habituel. Dans le but, Gianluigi Donnarumma devrait être aligné. Aux postes de latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes tiennent la corde, comme Fabian Ruiz et Danilo Pereira pour accompagner Verratti dans l’entrejeu. Vitinha devrait évoluer une nouvelle fois en meneur de jeu, en soutien de Neymar et Lionel Messi.