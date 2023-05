OM, PSG : un grand acteur hollywoodien déclare sa flamme à Marseille… et à Messi

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Grand amateur de sport, l'acteur américain Matt Damon s'est confié au Journal du Dimanche sur son amour pour le football, lui qui est marié à une femme argentine et regarde les matchs tant qu'il le peut. Pour avoir eu la chance de tourner le film Stillwater au Vélodrome, Matt Damon a été marqué par l'ambiance et est devenu fan de l'OM … Même s'il se plait aussi à garder un œil sur l'ennemi héréditaire à cause de sa compagne.

« Dans la famille de ma femme, il y a Messi et il y a Dieu ! »

« A chaque fois que je suis en Europe, j'essaie d'aller à un match de foot. C'est une bonne façon de s'imprégner de la culture locale (…) J'essaie d'expliquer aux Américains à quoi ça ressemble, mais on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vu ça de ses propres yeux. En tout cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial. Est-ce que je suis fan de l'OM ? Complètement. Bon, je dois aussi garder un œil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme , il y a Messi et il y a Dieu ! »

Alexandre Corboz

Rédacteur