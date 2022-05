OM, PSG : un Marseillais a apporté son soutien à Idrissa Gueye

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En pleine tempête médiatique, Idrissa Gueye peut compter sur le soutien de ses compatriotes. Le président du Sénégal a appelé les gens à respecter sa religion et son coéquipier en sélection Khalidou Coulibaly à ne pas le juger. Mais en France, on ne l'entend pas de cette oreille et le fait que le milieu du PSG ait séché les deux dernières journées de lutte contre l'homophobie ne passe pas. Le conseil de l'éthique de la FFF lui a écrit, des associations veulent l'attaquer.

Au milieu de tout ça, un joueur de l'OM a apporté son soutien à Gueye. Il s'agit de son homonyme, Pape Gueye, avec qui il joue chez les Lions de la Teranga. Sur Instagram, le milieu marseillais a dit qu'il soutenait son partenaire de sélection, malgré la rivalité sportive entre leurs clubs. Pas sûr que cette prise de position soit du goût de tout le monde...

🚨 Sur Instagram, Pape #Gueye a soutenu son coéquipier en sélection, Idrissa Gueye, qui est au cœur d'une polémique !#TeamOM | #OMFamily pic.twitter.com/9ClRpmonnr — Peuple Olympien (@peupleolympien) May 18, 2022

Pour résumer Accusé d'homophobie pour avoir séché pour la deuxième année de suite la journée contre ce fléau, le milieu du PSG Idrissa Gueye a reçu le soutien d'un joueur de l'OM, en l'occurrence son compatriote et homonyme Pape Gueye.

Raphaël Nouet

Rédacteur