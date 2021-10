OM : Ravanelli rend hommage à Bernard Tapie

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce lundi, c'est au tour de Fabrizio Ravanelli de rendre hommage à Bernard Tapie, décédé dimanche matin à 78 ans. L'ancien buteur olympien a envoyé une vidéo au Phocéen. « Je veux dire que je suis vraiment plein de douleur, a-t-il confié. Je suis à côté de sa famille et je voulais dire que tout le monde du football, surtout Marseille, gardera toujours de très bons souvenirs car tu étais un président exceptionnel. Je t'embrasse et je suis sûr que tous les Marseillais sont avec toi et tout le monde du football. Ciao Bernard. » Bernard Tapie sera inhumé à Marseille avec une messe célébrée vendredi matin à la cathédrale de La Major, avant d'être enterré au cimetière de Mazargues, dans le neuvième arrondissement de la ville.