OM - RC Lens (2-3) : Gerson pris à partie par un coéquipier !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM est tombé sur plus fort que lui hier à l’Orange Vélodrome. Le RC Lens, sûr de sa force et qui a passé toute la rencontre sans jamais reculer, a donné une leçon de réalisme aux hommes de Jorge Sampaoli pour conforter sa place de dauphin du PSG (3-2). Si le succès des Sang et Or ne se dément pas, les joueurs de l’OM ont affiché leurs limites.

En particulier Gerson, qui semble avoir de plus en plus de mal à justifier son prix d’achat (22 M€) au mercato estival. « Sampaoli étant fanatique du joueur, l'OM a tout misé sur lui en juin mais il a souffert dans les duels, a obtenu peu de fautes, il a été mono-rythme et parfois trop excentré côté gauche quand les adversaires étalaient leur puissance plein axe », résume L’Équipe.

Malheureusement pour le milieu de terrain brésilien, ce n’est pas tout. « Le Brésilien a manqué une superbe occasion (36e) mais il a été le plus souvent neurasthénique, jusqu’à en énerver Mattéo Guendouzi, qui l’a pris à partie en première période », rappelle le quotidien sportif. Espérons pour l'OM que l'affaire se tasse...

Magnifique images dans les tribunes du Vélodrome entre supporters lensois et marseillais qui chantent ensemble après le match. Et rendent à nouveau hommage à Clément.



L’image du football qu’on aime. #OMRCL #RCLens pic.twitter.com/X4O2aNCVdf — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 26, 2021