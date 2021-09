OM - RC Lens (2-3) : Sampaoli s’interroge pour le futur, Haise jubile

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le feu d’artifice de la 8e journée de L1 a été tiré hier soir à l’Orange Vélodrome. En match de clôture, le RC Lens est allé s’imposer à Marseille au terme d’un match spectaculaire et jonché de buts (3-2).

« Je suis fier et heureux du résultat et de la performance des joueurs. On a joué avec beaucoup d'intentions, beaucoup de personnalité. Gagner ici, face à cette équipe, cela donne beaucoup de joie. On est resté fidèles à notre jeu en faisant des ajustements à la marge pour les surprendre un peu, quand même. On voulait amener de la variété et les contrer, a analysé Franck Haise. On a quinze points, on est deuxièmes de Ligue 1, c'est bien, mais ce qui me plaît surtout c'est de réaliser ce match-là face à l'OM. »

De son côté, c’était plutôt la soupe à la grimace pour Jorge Sampaoli. « Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité de la part des Lensois, et quand on n'a pas le contrôle du match, ça donne ce genre de match, a-t-il convenu. On n'a pas su les neutraliser, on n'a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu'on avait mise en place. Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matches parce qu'on en jouera beaucoup d'autres. »

La une du journal L'Équipe de ce lundi 27 septembre : https://t.co/82Idh32ctd pic.twitter.com/7cnkBIWOSZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2021