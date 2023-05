OM, RC Lens : on sait si la troisième place sera directement qualificative en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que l'Olympique de Marseille et le RC Lens se disputent la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, le perdant de cette bataille, qui se retrouvera donc troisième, pouvait encore espérer se qualifier directement pour la phase de poules de la C1.

Le troisième de Ligue 1 va devoir passer par les barrages puis le 3e tour préliminaire

Pour cela, il faut que le vainqueur de l'édition 2022-2023 de la Ligue Europa soit déjà qualifié pour la C1 via son championnat. Sauf que c'est l'AS Roma et le FC Séville qui se sont qualifiés pour la finale de la C2. Et aucun de ces deux clubs ne devraient se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec le championnat. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour les Marseillais et les Sang et Or, qui vont devoir passer par les barrages puis le troisième tour préliminaire s'ils terminent troisièmes de Ligue 1.

Pour résumer La troisième place de Ligue 1, qui devrait être occupée par l'Olympique de Marseille ou le RC Lens en fin de saison, ne devrait pas être qualificative directement pour la prochaine Ligue des Champions.

Fabien Chorlet

Rédacteur