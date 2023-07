OM, RC Lens, PSG : de l’argent frais dans les caisses grâce aux supporters !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le public de Ligue 1 a su être présent cette saison, pour nous offrir de belles ambiances et de superbes tifos, notamment. Cette présence reste plus présente dans certains clubs que dans d’autres.

L’OM, le PSG et le RC Lens sur le podium

La LFP a publié le classement final du championnat des tribunes, basé sur l’ambiance, la fidélité à domicile, la fidélité à l’extérieur, l’engagement sur les réseaux sociaux et les animations clubs et supporters. À ce petit jeu, l’OM finit premier, suivi du PSG et du RC Lens. Ce classement offre également un revenu supplémentaire au club : 28 000€ pour l'OM, 18 000€ pour le RC Lens....

La LFP rappelle tout de même : « Les clubs devront affecter ces sommes à des opérations ou des animations menées dans leur stade en direction de leurs supporters, la saison suivant le classement validé par la Commission des Compétitions de la LFP. Les sommes seront versées à chaque club concerné sur présentation du projet souhaitant être mené avec ces dotations et des factures associées ».

