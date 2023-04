OM : Sanchez met la pression sur le PSG et le RC Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après la victoire face à l'AJ Auxerre au Vélodrome, l'OM a fait la bonne opération du week-end en prenant quatre points d'avance sur le RC Lens qui jouera mardi soir face au TFC, et en revenant à cinq unités du PSG qui a une nouvelle fois chuté au Parc. Suite à la victoire marseillaise, Alexis Sanchez s'est exprimé aux micros de Prime Video, et a affirmé toute son ambition.

Le PSG dans le viseur

"Le choc contre Lens ? C’est une victoire très importante avant d’affronter un rival. Il va falloir être concentré pendant les 90 minutes. Les supporters nous ont beaucoup aidé. C’est beau d’évoluer dans un stade comme ça. Le PSG ? On est très près du champion, ça me fait plaisir d’être près du leader. Je crois qu’on peut être champion, c’est quelque chose qui me motive beaucoup personnellement", a affirmé le Chilien après son but face à l'AJA. De quoi donner le ton pour la fin de saison.