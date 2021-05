OM, RC Lens, Rennes : la course à l’Europe complètement bouleversée !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le RC Lens, l’OM et le Stade Rennais peuvent remercier l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain ! Et pour cause, grâce à leur victoire face à Rumilly-Vallières et le MHSC en Coupe de France, les deux clubs franciliens ont complètement chamboulé la course à l’Europe. La finale entre le PSG et l’ASM permet en effet d’offrir une place européenne en plus à une équipe du championnat.

Deux fauteuils pour trois !

Rennes face à l'OM Credit Photo - Icon Sport

Etant donné que le PSG et l'ASM sont d'ores et déjà qualifiés pour une coupe d’Europe la saison prochaine au vu de leur classement en Ligue 1, le cinquième du championnat à la fin de la saison pourra disputer les tours qualificatifs de la Ligue Europa. Enfin, le sixième aura l’occasion de prendre part aux qualifications pour la nouvelle compétition qui va voir le jour, la Ligue Europa conférence. Ce n'est donc pas un mais deux clubs entre l’OM, Lens et Rennes qui auront l’occasion de jouer sur la scène européenne la saison prochaine.