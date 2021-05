OM, RC Lens, Stade Rennais : les Marseillais assurés de la 5e place, les Bretons désormais favoris pour la 6e

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

On a longtemps cru qu’une fois encore, ni l’OM, ni le RC Lens, ni le Stade Rennais n’allait profiter des cadeaux de ses rivaux. Les Marseillais, qui avaient mené 2-0 grâce à un doublé d’Arkadiusz Milik (9e, 48e), avaient trouvé le moyen de gâcher leur avantage à force de reculer. Et puis, dans le temps additionnel, une faute de Romain Thomas sur Ahmadou Dieng a échappé à l’arbitre, mais pas à la VAR. Après plusieurs minutes de grande confusion qui ont valu à Jorge Sampaoli sa première expulsion en France, le sifflet a accordé un pénalty aux Marseillais que Milik a transformé avec beaucoup de sang-froid. Car en face, Paul Bernardoni était en feu, lui qui avait touché le ballon sur le premier but, pourtant à bout portant, et détourné une tête puissante de Thauvin sur sa barre. Mais le Polonais arrivé du Napoli a le sang froid et, grâce à son triplé, l’OM disputera l’Europa League la saison prochaine, certain qu’il est de terminer 5e.

Rennes accueillera Nîmes, Lens Monaco…

A la 6e place, on retrouve le RC Lens, largement battu à Bordeaux (0-3). Les Sang et Or enchaînent une quatrième défaite, preuve qu’ils n’ont plus le jus nécessaire pour le sprint final. Le score est très sévère pour eux, qui ont dominé toute la première période, se sont procurés de grosses occasions mais ont eu le malheur de concéder un pénalty transformé par Hwang (32e). En seconde période, les débats se sont un peu équilibrés mais le deuxième but girondin, inscrit à la 88e par Sabaly, a totalement assommé les Artésiens, qui ont craqué une nouvelle fois dans la foulée (Zerkane, 91e).

Lors de la dernière journée, les Sang et Or seront sous la menace du Stade Rennais, qui point à un point d’eux. Les Bretons se sont inclinés à Monaco ce soir (1-2) mais ils ont fait belle figure, surtout en seconde période, après la réduction du score de Disasi contre son camp (68e). Les hommes de Bruno Genesio ont acculé les joueurs de la Principauté dans leur camp lors des vingt dernières minutes mais ils ne sont pas parvenus à égaliser. Mais les hommes de Bruno Genesio peuvent voir l’avenir avec optimisme : dimanche prochain, ils accueilleront Nîmes, déjà relégué, alors que le RC Lens, lui, recevra l’AS Monaco, contrainte à la victoire si elle veut se qualifier pour la Champions League car l’OL lui met la pression. S’ils sont 6es ce soir, les Rouge et Noir sont désormais les favoris pour arracher le tout premier billet d’entrée à la Conférence League.