OM - RC Strasbourg : Clauss pointe du doigt Tudor après le match

Alors qu'il menait de deux buts à deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre au score par le RC Strasbourg (2-2), en clôture de la 27e journée de Ligue 1. C'est donc logiquement que les Marseillais étaient énervés à l'issue du match dont Jonathan Clauss. L'ancien Lensois a quelque peu pointé du doigt son entraîneur, Igor Tudor, qui a décidé de blinder en fin de match.

"On change des choses à la fin et ça nous perturbe un peu"

"Frustré et énervé forcément. On a fait une entame de match très moyenne, ce rouge nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps, même si ça se vaut à 2/3 situations intéressantes. On sait que la deuxième mi-temps n’allait pas être évidente, on fait les choses intelligemment, on mène au score logiquement, on transforme ce qu’on a à transformer. Il arrive ce qu’il arrive… On change des choses à la fin et ça nous perturbe un peu, ça nous déconcentre un peu, on prend ces deux buts coups sur coup qui nous font très mal. Au final, on ressort avec un point malgré tout en ayant joué le match à 10. Il y a beaucoup de frustration parce que en menant 2-0 à la 88e, ce n’est pas trop normal", a lâché le piston droit de l'OM au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Fabien Chorlet

Rédacteur