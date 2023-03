OM - RC Strasbourg : Daniel Riolo tape sur les Marseillais mais n'incrimine pas Tudor

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors qu'il menait de deux buts à deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre au score par le RC Strasbourg (2-2), en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Daniel Riolo a regretté le "gâchis" des Olympiens en fin de match. "Il n'y a rien de cohérent dans le match de ce soir. C'est un 2-2 assez spectaculaire, mais est-ce que ça fout en l'air la progression marseillaise ? Bon mine de rien, ils prennent un point sur Monaco. C'est certainement un gâchis parce que tu mènes 2-0, et même le rouge tu dois faire attention. (...) L'OM commet une faute ce soir, clairement", a analysé le chroniqueur de RMC Sport avant de revenir sur les changements défensifs d'Igor Tudor en fin de match.

"En vouloir à Tudor, ça me semble sévère"

"Le seul truc à analyser c'est est-ce que le changement que fait Igor Tudor alors que tu mènes 2-0 à 10 contre 11, d'enlever tous les attaquants, a lieu d'être ou pas ? En faisant ça, tu perds toute dimension de pressing et tu ne fais que subir. Est-ce qu'il s'est dit, ça va passer parce qu'on mène 2-0 parce que ce n'est pas une équipe dingue en face ? Cela n'a pas marché, après il faut dire que les deux buts mis par Strasbourg, ils peuvent tenter de les remettre, ils ne les remettront pas souvent. Le choix tactique n'est pas bon, mais en vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts marqués par Strasbourg."

🗣 "Quand tu vois les résultats des autres, c'est une faute. L'OM commet une faute ce soir."



🎙@DanielRiolo analyse les choix de Tudor et le gâchis des Marseillais. pic.twitter.com/vcXdExmcHo — After Foot RMC (@AfterRMC) March 12, 2023

