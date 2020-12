OM – Reims (1-1) : Thauvin incisif mais agacé, Nagatomo à l'ouest... Les 5 enseignements du nul olympien

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Sale semaine pour Marseille

Semaine noire pour l'OM qui, après six victoires consécutives en Ligue 1 a enchaîné une défaite à Rennes (1-2) et un nul contre Reims (1-1). Une équipe venue au Vélodrome avec un plan de jeu minimaliste mais qui a complètement fonctionné. Si André Villas-Boas a empilé les joueurs offensifs en fin de partie pour tenter de faire la décision, le verrou n'a jamais sauté.

Thauvin redevient « monsieur stats »

Cette saison, Florian Thauvin a retrouvé ses statistiques. En 14 matches disputés, le Champion du Monde affiche 6 buts et 6 passes décisives. Contre Reims, on l'a vu égaliser d'une reprise au second poteau. Il a aussi été l'offensif le plus remuant. Remiseur sur cette réalisation, Dario Benedetto a ajouté une troisième passe décisive à son actif.

Reims marque … sans frapper

Défensivement, l'OM n'a pas été inoubliable sur ce match... encaissant un but sans concéder la moindre frappe en première période (deux dans tout le match). Le symbole de cette réussite qui a tourné s'appelle Yuto Nagatomo, titularisé pour faire souffler Jordan Amavi et buteur en csc d'une talonnade (21e). Sur ce but, on peut aussi noter la perte de balle de Dimitri Payet, à l'origine du contre d'Arber Zeneli.

Rajkovic les a écœuré

Ce samedi, Marseille a aussi manqué de réussite dans le dernier geste, à l'image de Dario Benedetto ou Saif-Eddine Khaoui, mis en échec par l'excellent Predrag Rajkovic. Dans les situations, l'OM qui a affronté Reims était sans doute meilleur que celui qui a battu Lorient ou Strasbourg. Comme quoi...

Quand Thauvin se met à critiquer le jeu de l'OM...

Au micro de Téléfoot, Florian Thauvin s'est exprimé suite au match nul, estimant le résultat finalement logique et critiquant le jeu de son équipe : « On joue trop latéral, vers l’arrière, on ne prend pas assez de risque. C’est un résultat mérité. Il n’y pas assez de mouvements, trop de choses qui ne vont pas ». Le message est clair.