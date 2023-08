OM - Reims : score de parité à la mi-temps, Ounahi égalise avec un bijou

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Battu en milieu de semaine par le Panathinaïkos, l'OM est déjà sous pression au moment de débuter sa saison de Ligue 1 face au Stade de Reims. Dans un Stade Vélodrome comble et déjà très chaud, les Olympiens ont démarré la rencontre avec de bonnes intentions, emmenés par le dynamisme du jeune Mughe. Mais les Rémois de Will Still ont aussi commencé tambour battant. Dès la 10ème minute, Junya Ito, étrangement seul dans la surface, a douché Marseille d'une belle reprise au premier poteau. Menés, les joueurs de Marcelino ont continué à jouer vers l'avant jusqu'à trouver la faille.

Le superbe but d'Ounahi

Après la barre transversale trouvée par Mbemba sur coup franc (14'), c'est Ounahi qui s'est mué en buteur. Aux 25 mètres, le Marocain a enroulé une superbe frappe du pied droit (24'), soulageant les 63 000 supporters marseillais. La suite de la seconde période fut équilibrée tandis que l'OM pouvait compter sur un bon Vitinha. Précieux dos au but et présent physiquement, le Portugais a pesé sur la défense rémoise et aurait pu ouvrir son compteur mais il était hors-jeu (42'). Défensivement, les Phocéens auront souffert face à la vitesse des Champenois, qui ont également doublé la mise par Ito (39') avant une intervention de la Var pour un ballon sorti en touche. Score de 1-1 à la pause entre l'OM et Reims, tout reste à faire au retour des vestiaires !

